Український боксер жорстко побив росіянина та здобув яскраву перемогу у США

Український боксер Сергій Богачук вирвав важку перемогу в росіянина Раджаба Бутаєва. Бійці провели поєдинок у ніч на 2 лютого в Лас-Вегасі (США) в межах шоу Zuffa Boxing.

30-річний Богачук і Бутаєв зустрілися у співголовному поєдинку турніру Zuffa Boxing 2. Українець переміг рішенням судів, інформує Zuffa Boxing.

Як Богачук переміг Бутаєва?

Початок поєдинку був за Бутаєвим: надійний високий блок та читання атак Богачука, внаслідок чого Сергій нахапався ударів вже в стартові 3 хвилини поєдинку. Однак вже в наступному раунді українець виправив ситуацію завдяки непоганим влучанням.

Водночас Бутаєв час від часу міняв стійку та почав виглядати більш втомленим. У результаті двобій перейшов у жорсткий обмін ударами.

Долю поєдинку вирішив останній 10-й раунд, в якому Сергія діяв першим номером і затиснув опонента біля канатів.

Фінальний раунд бою Богачук – Бутаєв: дивіться відео

Перемогу роздільним рішенням суддів здобув Богачук з рахунком 96:94 на двох записках, тоді як третій суддя виставив такий самий рахунок на користь Бутаєва. Як йдеться на сайті BoxRec, це вже 27 перемога для українця.

Натякаючи на очевидну політику, що супроводжувала бій, Богачук сказав, що він найбільше щасливий тоді, "коли моїм фанатам подобається мій бій".

Судді оголошують перемогу Богачука над росіянином: дивіться відео

