Головним боєм вечора стало протистояння між українцем Сергієм Богачуком і американцем Майклом Фоксом. Це був бій у першій середній вазі, інформує 24 Канал.

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Чергова перемога Богачука

Український боксер, який зазіхає на чемпіонські поєдинки, отримав у суперники не надто бажаного опонента. Тому саме Богачуку віддавали перевагу у даному протистоянні.

Боксери пройшли повну дистанцію у вигляді 10 раундів, тому переможця бою визначали судді. За суддівськими записками перемогу за їх одноголосним рішенням здобув Сергій Богачук: 98-92 та 97-93 (двічі).

Для 30-річного боксера із Вінниці ця перемога стала 26-ю на профі-рингу у 28-ми боях, а також у його пасиві 2 поразки. Аж 24 поєдинки українець закінчував нокаутом, але не цього разу.

Це був перший бій Богачука із грудня 2024-го року, коли Сергій побився в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі у саудівському Ер-Ріяді. Тоді український боксер у 6-му раунді нокаутував британця Ішмаеля Девіса. Завдяки цьому успіху Богачук став обов'язковим претендентом по лінії WBC та хотів побитись із чемпіонами, які уникнули лобових боїв.

Український боксер спробує домогтись організації поєдинків проти повноцінного володаря титулу WBC Себастьяна Фундори та тимчасового чемпіона Вірджіла Ортіса.