21 грудня Сергій Богачук побився в андеркарді реваншу Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі. Однак не перемогу над британцем Ішмаелем Девісом в Ер-Ріяді стала найкращим боєм року, що минає.

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Найкращий бій 2024 року

Портал The Sweet Science виділило бій Богачука проти Вірджила Ортіса із США. Їх зустріч на одному ринзі відбулась 10 серпня 2024-го року на "Michelob Ultra Arena" у Парадайзі, Невада, пише 24 Канал.

Боксери пройшли усі встановлені раунди та показали бокс на межі морально-вольових якостей. І Богачук, і Ортіс не шкодували одне одного та одразу кинулись в атаку. У 8-му раунді українець був близьким до дострокової перемоги, відправивши Вірджила у нокдаун. Однак американський боксер зумів підійнятись та продовжити двобій.

У чемпіонських раундах Ортіс міг помститись українцю, але Богачук втримався на ногах. Тому переможця зустрічі визначали судді. На жаль, суддівські записки були на користь Ортіса – двічі 114:112 та нічия 113:113.

Сергій Богачук втратив титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі.

Відеоогляд бою Богачук – Ортіс

Цікаво, що у бою проти Девіса 21 грудня Богачук переміг суперника технічним нокаутом у 6-му раунді та став обов'язковим претендентом на пояс чемпіона світу WBC. Хоча двобій міг закінчитись ще у 2-му раунді, коли Богачук відправив опонента у нокдаун, із якого Девіс зміг вийти.

Відзначимо, що чинним володарем поясу WBC у першій середній вазі є Себастьян Фундора із США.