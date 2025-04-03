Відродження епохи: брати Клички потрапили до симулятора Undisputed – грандіозне відео анонсу

Серед спортивних фанатів є чимало любителів ігрових симуляторів. Тепер усіх охочі, які полюбляють зарубатись у боксерському симуляторі Undisputed, зможуть побити українськими легендами рингу.

До паку Iron & Steel увійшли Віталій та Володимир Кличко. Тепер любителі симуляторів зможуть влаштувати культову битву, зіткнувши пліч-о-пліч у ринзі двох братів Кличків, якої не було у реальному житті, пише 24 Канал із посиланням на Undisputed.

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Нові обличчя Undisputed

Також до паку увійшли інші нові у симуляторі боксери: Джей Опетая, Ерік "Баттербін" Еш, Шеннон Бріггс, Хуан Франциско Естрада та Роман Гонсалес.

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– йдеться у пості.

Відео анонсу

Відзначимо, що Віталій Кличко, нинішній мер Києва, закінчив боксерську кар'єру у вересні 2012-го року, коли переміг німця Мануеля Чарра. Українець здолав суперника технічним нокаутом у 4-му раунді. Кличко-старший попрощався із профі-рингом на статистиці у 45 перемог (41 – нокаутом) при 2-х поразках у 47-ми боях.

Щодо Володимира, то Кличко-молодший востаннє виходив у профі-ринг наприкінці квітня 2017-го, коли програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді. Це була друга поспіль поразка для українця. Першої завдав Тайсон Ф'юрі. За спиною Кличка-молодшого 64 звитяги (54 – нокаутом) та 5 поразок у 69-ти поєдинках. Володимир може повернутись у ринг заради побиття рекорду Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу.