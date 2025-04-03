В пакет Iron & Steel вошли Виталий и Владимир Кличко. Теперь любители симуляторов смогут устроить культовую битву, столкнув бок о бок в ринге двух братьев Кличко, которой не было в реальной жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на Undisputed.

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Новые лица Undisputed

Также в пак вошли другие новые в симуляторе боксеры: Джей Опетая, Эрик "Баттербин" Эш, Шеннон Бриггс, Хуан Франциско Эстрада и Роман Гонсалес.

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Видео анонса

Отметим, что Виталий Кличко, нынешний мэр Киева, закончил боксерскую карьеру в сентябре 2012-го года, когда победил немца Мануэля Чарра. Украинец одолел соперника техническим нокаутом в 4-м раунде. Кличко-старший попрощался с профи-рингом на статистике в 45 побед (41 – нокаутом) при 2-х поражениях в 47-ми боях.

Что касается Владимира, то Кличко-младший в последний раз выходил в профи-ринг в конце апреля 2017-го, когда проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. Это было второе подряд поражение для украинца. Первое нанес Тайсон Фьюри. За спиной Кличко-младшего 64 победы (54 – нокаутом) и 5 поражений в 69-ти поединках. Владимир может вернуться в ринг ради побития рекорда Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира.