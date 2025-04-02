Цотне Рогава поделился мыслями относительно "Доктора Стального Молота". Украинский боксер считает, что Кличко-младший мог бы подраться за титул, сообщает 24 канал со ссылкой на vRINGe.

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Каким образом Кличко подерется за титул

Цотне Рогава подчеркнул, что Владимир Кличко держит себя в хорошей форме и имеет собственный стиль бокса – безопасный и умный. Рогава отметил, что "Доктор Стальной Молот" беспрекословно легенда бокса и имеет шанс снова получить пояс.

Боксер считает, что Александр Усик может помочь Владимиру Кличко снова стать чемпионом мира. По его мнению, Король хевивейта может оставить пояс для Кличко-младшего.

Если бы Усик оставил вакантными все пояса, то за какой-то из титулов Владимир мог бы подраться. Не знаю только, с кем именно. Но потягаться мог бы. Шансы были бы,

– сказал Рогава.

Цотне Рогава также сравнил возвращение Владимира Кличко с Джорджем Форманом, у которого была 10-летняя пауза. Боксер отметил, что "Доктор Стальной Молот" должен провести легкий бой, как в свое время сделал "Большой Джордж".

Ранее Владимиру Кличко посоветовали отказаться от идеи возвращения на ринг. Так как, что сейчас в супертяжелом весе много сильных боксеров, с которыми будет сложно драться украинцу.