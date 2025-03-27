Немалое количество экспертов и фанатов активно обсуждают возможный камбэк легенды бокса. Авторитетное издание Worldboxingnews не советует Кличко-младшему возвращаться на ринг, информирует 24 канал.

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Почему Кличко не стоит возвращаться в бокс

В издании отметили, что Владимир Кличко не сможет сразу провести бой за титул. Ведь "Доктор Стальной Молот" отсутствовал в течение длительного срока, а также проиграл два последних поединка.

Для того, чтобы украинец мог драться за чемпионский пояс, он должен провести проходной бой и одержать победу. Проблема заключается в том, что в списке претендентов на титулы немало сильных соперников.

Агит Кабаел является временным чемпионом WBC, а Джозеф Паркер обладает таким же титулом по версии WBO. В то же время Дерек Чисора был назван обязательным претендентом IBF, а Всемирная боксерская ассоциация (WBA) считает Фабио Уордли своим претендентом,

– подытожили в издании.

Ранее Сергей Деревянченко дал совет Владимиру Кличко перед его возвращением на ринг. Боксер считает, что "Доктор Стальной Молот" должен провести легкий бой.