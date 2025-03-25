Одним из первых, как должно быть, поздравил именинника его старший брат Виталий Кличко. Мэр Киева выложил несколько фотографий с Владимиром, добавив трогательное поздравление с праздником, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Виталия Кличко.

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Поздравление от старшего брата

Виталий признался, что до сих пор учится у Владимира, хотя и является его старшим братом.

"С другой стороны, поскольку в детстве и юности родители говорили, что я за тебя отвечаю, пока они на работе, чувствую эту ответственность до сих пор. Ты очень целеустремленный и стремишься к успеху во всем, за что берешься. И побеждаешь! Ты самый заботливый отец и лучший дядя", – написал Кличко-старший.

Виталий добавил, что Владимир является его ближайшим другом, а полномасштабная война в Украине против России еще больше сплотила их связь.

Более близкого друга чем ты у меня нет. Ты знаешь... А эта война сделала нас еще более сплоченными и научила ценить надежное плечо еще больше. Спасибо за твою поддержку и помощь! Вместе мы сильнее! Всегда в этот день благодарю нашу маму за такой крутой подарок. С Днем рождения, брат!

– поздравил Виталий.

Виталий Кличко поздравил брата с днем рождения / Фото из инстаграма мэра Киева

Напомним, что Владимир закончил карьеру боксера в 2017-м году, когда в апреле того года проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа. В профессиональной карьере остановился на отметке в 64 победы в 69-ти боях (54 – нокаутом) при 5-ти поражениях.

Кличко-младший не исключает своей цели побить рекорд Джорджа Формана, который умер 21 марта этого года. Владимир хочет стать самым возрастным чемпионом мира. Это звание Форман получил в возрасте 45 лет.