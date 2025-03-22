Сердце легендарного боксера перестало биться в возрасте 76 лет. Трагическую весть сообщила семья Джорджа Формана в инстаграме. Форман умер в больнице в Хьюстоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на NYT.

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Боксер отошел в мир иной

Что стало причиной его смерти боксера пока неизвестно.

В последнее время имя Джорджа Формана постоянно фигурировало в мировых СМИ. Ведь американец обладал статусом старейшего чемпиона мира, которое получил в возрасте 45 лет. Теперь этот рекорд хочет побить украинский экс-боксер Владимир Кличко.

Что известно о Джордже Формане