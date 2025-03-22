Серце легендарного боксера перестало битись у віці 76 років. Трагічну звістку повідомила сім'я Джорджа Формана в інстаграмі. Форман помер у лікарні у Х'юстоні, повідомляє 24 Канал із посиланням на NYT.
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Боксер відійшов у засвіти
Що стало причиною його смерті боксера наразі невідомо.
Останнім часом ім'я Джорджа Формана постійно фігурувало у світових ЗМІ. Адже американець володів статусом найстаршого чемпіона світу, яке здобув у віці 45 років. Тепер цей рекорд хоче побити український ексбоксер Володимир Кличко.
Що відомо про Джорджа Формана
- На аматорському рівні провів 26 боїв, у яких здобув 22 перемоги та зазнав 4-х поразок.
- У 1969-му році Форман перебрався у професіонали.
- У 1991-му році провів бій проти іншої легенди боксу Евандера Холіфілда, якому програв.
- У 1197-му році провів свій прощальний бій. Суперником Форман був Шеннон Бріггс, якому теж сумнівно програв за рішенням суддів. Після цієї поразки Джордж Форман закінчив кар'єру.
- На профі-рингу Форман провів 81 бій, у яких оформив 76 звитяг (68 – нокаутом), зазнавши 5 поразок.