"Великий Джордж" рассказал, почему Тайсон решил избежать боя. Легенда бокса отметил, что Майк просто испугался, сообщает 24 канал со ссылкой на ESPN.

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Чего испугался Тайсон

Джордж Форман поразмышлял над тем, почему не состоялся его бой с Майком Тайсоном. "Великий Джордж" рассказал, чего больше всего испугался "Железный Майк".

Легенда бокса считает, что причина в том, что он имеет очень сильный удар. Поэтому Тайсон решил избежать поединка, чтобы не проиграть, но он даже обрадовался, что Майк испугался поединка.

Майк Тайсон боялся больше всего моего удара. Я был мастером в силе нанесения удара. Я сделал себе такой удар, тренируясь с такими маленькими парнями, как Майк. Тайсон был достаточно умен, чтобы понять это,

– сказал Форман.

Напомним, что Джордж Форман является обладателем мирового рекорда. "Большой Джордж" в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира, отправив в нокаут Майкла Мурера в 10-м раунде.