Одним із перших, як має бути, привітав іменинника його старший брат Віталій Кличко. Мер Києва виклав декілька світлин із Володимиром, додавши зворушливе привітання зі святом, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм Віталія Кличка.

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Привітання від старшого брата

Віталій зізнався, що досі вчиться у Володимира, хоча і є його старшим братом.

"З іншого боку, оскільки в дитинстві та юності батьки говорили, що я за тебе відповідаю, поки вони на роботі, відчуваю цю відповідальність досі. Ти дуже цілеспрямований та прагнеш успіху в усьому, за що берешся. І перемагаєш! Ти найтурботливіший батько і найкращий дядько", – написав Кличко-старший.

Віталій додав, що Володимир є його найближчим другом, а повномасштабна війна в Україні проти Росії ще більше згуртувала їх зв'язок.

Більш близького друга за тебе в мене немає. Ти знаєш… А ця війна зробила нас іще згуртованішими і навчила цінувати надійне плече ще більше. Дякую за твою підтримку і допомогу! Разом ми сильніші! Завжди в цей день дякую нашій мамі за такий крутий подарунок. З Днем народження, брате!

– привітав Віталій.

Віталій Кличко привітав брата з днем народження / Фото з інстаграма мера Києва

Нагадаємо, що Володимир закінчив кар'єру боксера у 2017-му році, коли у квітні того року програв технічним нокаутом Ентоні Джошуа. У професійній кар'єрі зупинився на позначці у 64 перемоги у 69-ти боях (54 – нокаутом) при 5-ти поразках.

Кличко-молодший не відкидає своєї цілі побити рекорд Джорджа Формана, який помер 21 березня цього року. Володимир хоче стати найстаршим чемпіоном світу. Це звання Форман здобув у віці 45 років.