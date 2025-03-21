Володимир Кличко оцінив важливість такого рішення МОК для розвитку боксу. Українська легенда боксу у захваті від камбеку його виду спорту у програму Олімпійських ігор, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Важливість повернення боксу на Олімпіаду

Кличко-молодший запевнив, що саме перемога на Олімпіаді є одним із його найбільших досягнень у спортивній кар'єрі. Володимир не приховує, що йому було сумно, коли бокс було виключено із програми престижних змагань 4-річчя.

Це фантастична новина. Золото Олімпіади – одне з найбільших досягнень у моїй кар'єрі, і мені було б прикро бачити, що у нового покоління боксерів забрали можливість боротися на Іграх. Було важливо зберегти бокс на Олімпіаді. Це важливо і для тих, хто тільки-но починає займатися цим спортом, і для тих, хто вже виступає у професіоналах. Це була б катастрофа, якби бокс втратив місце на Іграх-2028, тому я дуже радий і дякую всім, хто працював над цим рішенням,

– заявив Кличко.

Нагадаємо, що Володимир Кличко завоював олімпійське "золото" на Іграх в Атланті 1996-го року у надважкій вазі.

До слова. Олімпійські ігри-2028 відбуватимуться в американському Лос-Анджелесі із 14 липня по 30 липня. Окрім боксу до програми Олімпіади включили інші види спорту: бейсбол/софтбол, крикет, лакрос, сквош і флаг-футбол.

Відзначимо, що існує багато чуток про можливе повернення у ринг Кличка-молодшого. Володимир хоче стати найстаршим чемпіоном світу, побивши рекорд Джорджа Формана. Українець востаннє виходив у ринг наприкінці квітня 2017-го року, коли програв Ентоні Джошуа. Колишній чемпіон світу Баррі Макгіган критично висловився щодо можливого повернення Кличка.