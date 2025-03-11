Наразі тема повернення Володимира Кличка на профі-ринг є із великим знаком питання. Колишній чемпіон світу Баррі Макгіган негативно висловився щодо можливого камбеку українця у професійний бокс.

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Критично висловився про можливе повернення

Член зали боксерської слави впевнений, якщо боксер закінчив кар'єру, то більше ніколи не повинен її відновлювати. Макгіган пригадав старшого брата Володимира, який після спортивної кар'єри взяв політичний вектор, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Коли виходиш на пенсію, залишайся на пенсії. Але кожна людина робить те, що вважає за потрібне, і з огляду на те, що відбувається в Україні та Росії, він, можливо, захоче зробити щось, щоб рухатися у цьому плані. Його брат – мер Києва. Можливо, вони захочуть попіаритися на цьому, але реально, в чисто боксерському сенсі, йому не варто турбуватися про повернення,

– заявив Макгіган.

Раніше Баррі Макігіган висловився про можливий реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній чемпіон світу не лише дав прогноз на хід поєдинку, а й назвав переможця другої битви.

Нагадаємо. Володимир Кличко провів свій останній бій у квітні 2017-го року, коли програв Ентоні Джошуа. Перед цим українець був побитий Тайсоном Ф'юрі, якого у 2024-му році двічі повалив Олександр Усик. За спиною Кличка-молодшого 64 перемоги (54 – нокаутом) у 69-ти проведених боях, у яких він зазнав 5 поразок.

У ЗМІ вже приписують Володимиру різних суперників, починаючи від реваншів із Джошуа та Ф'юрі, який закінчив кар'єру, до бою із Дюбуа.