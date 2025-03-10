Колишній боксер розповів, як потрібно боксувати Даніелю Дюбуа, аби перемогти у реванші. За словами Баррі Макгігана, британцю потрібно бути дуже агресивним, адже Олександр Усик вміє завдавати фальшиві удари, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing News.

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Хто переможе у реванші Усик – Дюбуа

На думку Макгігана, реванш Усик – Дюбуа буде ближчим, аніж перший двобій. Баррі припустив, що "Динаміта" до снаги знову завалити українця на настил рингу, але надає перевагу Усику через досвід Олександра.

Дюбуа потрібно працювати джебом прямо в центр його грудної клітки. Треба пресингувати Усика, а потім одразу викидати удари з правої або ліві хуки. Якщо Дюбуа правильно влучить, він нокаутує будь-кого. Але треба вміти потрапити по Усику, цей українець – мішок з трюками,

– заявив Макгіган.

У своєму коментарі Барі пригадав падіння Усика у п'ятому раунді першого бою. Олександр впав після удару нижче пояса від Дюбуа. Хоча Даніель та його команда звинуватили українського суперника у симуляції, а удар британця, на їх думку, за усіма правилами. Той поєдинок закінчився технічним нокаутом від Усика у дев'ятому раунді.

Вже була інформація, що представники команд Усика та Дюбуа провели попередні перемовини щодо другої битви. Доля реваншу визначиться у найближчі тижні. Якщо команди вдарять по руках, то на кону реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.