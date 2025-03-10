Бывший боксер рассказал, как нужно боксировать Даниэлю Дюбуа, чтобы победить в реванше. По словам Барри Макгигана, британцу нужно быть очень агрессивным, ведь Александр Усик умеет наносить фальшивые удары, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

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Кто победит в реванше Усик – Дюбуа

По мнению Макгигана, реванш Усик – Дюбуа будет ближе, чем первый поединок. Барри предположил, что "Динамиту" по силам снова завалить украинца на настил ринга, но предпочитает Александра Усика из-за опыта.

Дюбуа нужно работать джебом прямо в центр его грудной клетки. Надо прессинговать Усика, а потом сразу выбрасывать удары с правой или левые хуки. Если Дюбуа правильно попадет, он нокаутирует любого. Но надо уметь попасть по Усику, этот украинец – мешок с трюками,

– заявил Макгиган.

В своем комментарии Бари вспомнил падение Усика в пятом раунде первого боя. Александр упал после удара ниже пояса от Дюбуа. Хотя Даниэль и его команда обвинили украинского соперника в симуляции, а удар британца, по их мнению, по всем правилам. Тот поединок закончился техническим нокаутом от Усика в девятом раунде.

Уже была информация, что представители команд Усика и Дюбуа провели предварительные переговоры о второй битве. Судьба реванша определится в ближайшие недели. Если команды ударят по рукам, то на кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.