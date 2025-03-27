Чимала кількість експертів та фанатів активно обговорюють можливий камбек легенди боксу. Авторитетне видання Worldboxingnews не радить Кличку-молодшому повертатись на ринг, інформує 24 канал.

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Чому Кличку не варто повертатись у бокс

У виданні наголосили, що Володимир Кличко не зможе одразу провести бій за титул. Адже "Доктор Сталевий Молот" був відсутнім протягом тривалого терміну, а також програв два останні поєдинки.

Для того, щоб українець міг битись за чемпіонський пояс, він повинен провести прохідний бій та здобути перемогу. Проблема полягає у тому, що у списку претендентів на титули чимало сильних суперників.

Агіт Кабаєл є тимчасовим чемпіоном WBC, а Джозеф Паркер володіє таким же титулом за версією WBO. Водночас Дерек Чісора був названий обов'язковим претендентом IBF, а Всесвітня боксерська асоціація (WBA) вважає Фабіо Вордлі своїм претендентом,

– підсумували у виданні.

Раніше Сергій Дерев'янченко дав пораду Володимиру Кличку перед його поверненням у ринг. Боксер вважає, що "Доктор Сталевий Молот" має провести легкий бій.