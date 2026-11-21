Adv

Небесне тіло виявили 14 вересня 2007 року українські науковці в Андрушівській астрономічній обсерваторії на Житомирщині (заснованій Юрієм Іващенком). Про це детальніше розповість 24 Канал.

Що відомо про астероїд

Об'єкт належить до головного поясу астероїдів і рухається між орбітами Марса та Юпітера.

Повний оберт навколо Сонця астероїд здійснює за 1375 земних діб, що становить приблизно 3,8 року.

Досягнення братів Кличків у рингу

Кар'єра Віталія та Володимира тривала понад два десятиліття і стала унікальною в історії світового боксу: вони першими серед братів одночасно володіли всіма головними чемпіонськими поясами у суперважкій вазі. Обидва розпочали професійний шлях в один день – 16 листопада 1996 року в німецькому Гамбурзі.

За свою кар'єру Віталій Кличко провів 47 поєдинків і жодного разу не побував у нокдауні чи нокауті.

Володимир Кличко утримував чемпіонські титули до листопада 2015 року, коли поступився за очками Тайсону Ф'юрі, а у квітні 2017 року провів свій видовищний фінальний бій проти Ентоні Джошуа на стадіоні "Вемблі". Офіційно про завершення кар'єри він оголосив 3 серпня 2017 року.

Хто ще з українських спортсменів має власний астероїд

Брати Клички – не єдині українські атлети, імена яких увічнені в Сонячній системі. Власний астероїд Юпітера під назвою (57915) Mahuchikh має також олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.