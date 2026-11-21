Астероїд на честь братів Кличків / Фото Getty Images
На честь легендарних українських боксерів Віталія та Володимира Кличків названо астероїд головного поясу – 212723 Кличко (212723 Klitschko). Офіційну назву затвердив Міжнародний астрономічний союз та зареєстрував у каталозі малих планет на знак визнання визначних досягнень братів у світовому боксі.
Небесне тіло виявили 14 вересня 2007 року українські науковці в Андрушівській астрономічній обсерваторії на Житомирщині (заснованій Юрієм Іващенком). Про це детальніше розповість 24 Канал.
Що відомо про астероїд
Об'єкт належить до головного поясу астероїдів і рухається між орбітами Марса та Юпітера.
Повний оберт навколо Сонця астероїд здійснює за 1375 земних діб, що становить приблизно 3,8 року.
Досягнення братів Кличків у рингу
Кар'єра Віталія та Володимира тривала понад два десятиліття і стала унікальною в історії світового боксу: вони першими серед братів одночасно володіли всіма головними чемпіонськими поясами у суперважкій вазі. Обидва розпочали професійний шлях в один день – 16 листопада 1996 року в німецькому Гамбурзі.
За свою кар'єру Віталій Кличко провів 47 поєдинків і жодного разу не побував у нокдауні чи нокауті.
Володимир Кличко утримував чемпіонські титули до листопада 2015 року, коли поступився за очками Тайсону Ф'юрі, а у квітні 2017 року провів свій видовищний фінальний бій проти Ентоні Джошуа на стадіоні "Вемблі". Офіційно про завершення кар'єри він оголосив 3 серпня 2017 року.
Хто ще з українських спортсменів має власний астероїд
Брати Клички – не єдині українські атлети, імена яких увічнені в Сонячній системі. Власний астероїд Юпітера під назвою (57915) Mahuchikh має також олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.
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