Це мало хто знає: хто був першим тренером братів Кличків

Українські боксери Віталій та Володимир Клички розпочали свій шлях у боксі в Києві. Першими наставниками майбутніх чемпіонів стали Михайло Мацих та Володимир Золотарьов.

Саме вони заклали основу спортивної кар’єри братів, які згодом стали одними з найвідоміших боксерів світу. Детальніше про них розповість 24 Канал.

Михайло Мацих

Мацих був одним із перших тренерів Віталія та Володимира Кличків. Брати прийшли до секції боксу в Києві ще підлітками, і саме Мацих одним із перших розгледів у них перспективу.

За десятиліття тренерської діяльності він виховав багатьох титулованих боксерів, а його ім'я назавжди залишилося в історії українського боксу завдяки роботі з братами Кличками.

Згодом Мацих передав братів Володимиру Золотарьову, який продовжив їхню підготовку та став одним із ключових наставників на шляху до великих спортивних досягнень.

Мацих отримав звання заслуженого тренера України у 1993 році, а також був удостоєний звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту України.

12 травня 2026 року стало відомо, що Мацих помер на 92-му році життя.

Михайло Мацих / Фото з відкритих джерел

Володимир Золотарьов

Золотарьов відіграв особливу роль у становленні Володимира Кличка як боксера. Із Віталієм Кличком він познайомився у 1989 році. Батько майбутнього чемпіона попросив Золотарьова стати тренером його старшого сина.

Згодом Віталій допоміг молодшому брату розпочати заняття боксом. У 14 років Володимир прийшов до Золотарьова, який надалі став його наставником.

Понад сім років Золотарьов тренував Володимира Кличка. Саме під його керівництвом боксер здобув золоту медаль Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.

Брати Клички з Золотарьовим / Фото з відкритих джерел

Як тренер він отримав визнання у 1991 році. У подальшому він також працював із національними збірними України та Азербайджану.

Саме Мацих та Золотарьов стали тренерами, які стояли на початку боксерського шляху братів Кличків і зробили вагомий внесок у становлення майбутніх чемпіонів.