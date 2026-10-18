Именно они заложили основу спортивной карьеры братьев, которые впоследствии стали одними из самых известных боксеров мира. Подробнее о них расскажет 24 Канал.

Михаил Мацих

Мацих был одним из первых тренеров Виталия и Владимира Кличко. Братья пришли в секцию бокса в Киеве еще подростками, и именно Мацих одним из первых разглядел в них перспективу.

За десятилетия тренерской деятельности он воспитал многих титулованных боксеров, а его имя навсегда осталось в истории украинского бокса благодаря работе с братьями Кличко.

Впоследствии Мацих передал братьев Владимиру Золотареву, который продолжил их подготовку и стал одним из ключевых наставников на пути к большим спортивным достижениям.

Мацих получил звание заслуженного тренера Украины в 1993 году, а также был удостоен звания заслуженного работника физической культуры и спорта Украины.

12 мая 2026 года стало известно, что Мацих скончался на 92-м году жизни.

Михаил Мацих / Фото из открытых источников

Владимир Золотарев

Золотарев сыграл особую роль в становлении Владимира Кличко как боксера. С Виталием Кличко он познакомился в 1989 году. Отец будущего чемпиона попросил Золотарева стать тренером его старшего сына.

Впоследствии Виталий помог младшему брату начать заниматься боксом. В 14 лет Владимир пришел к Золотареву, который в дальнейшем стал его наставником.

Более семи лет Золотарев тренировал Владимира Кличко. Именно под его руководством боксер завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

Братья Кличко с Золотаревым / Фото из открытых источников

Как тренер он получил признание в 1991 году. В дальнейшем он также работал с национальными сборными Украины и Азербайджана.

Именно Мацих и Золотарев стали тренерами, которые стояли в начале боксерского пути братьев Кличко и внесли весомый вклад в становление будущих чемпионов.