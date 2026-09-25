Про це заявив генеральний директор компанії Ringside Zone Флоріан Вінтер, який представляє інтереси братів. За його словами, у боротьбі за перспективних боксерів компанії вдалося випередити конкурентів із Великої Британії та США.

Брати Адемі – нові "брати Клички"

На думку Вінтера, у німецькому боксі не було спортсменів такого масштабу та амбіцій відтоді, як брати Клички зробили Німеччину своєю домашньою ареною та домінували у королівському дивізіоні майже 20 років.

Ісмет та Ендріт мають такий самий дух партнерства, таку саму міць і таку саму жагу до здобуття титулів чемпіонів світу. Брати Адемі – це наступний важливий етап цієї місії: дві нові суперзірки, готові наслідувати спадщину Кличків, розвивати її та рухатися далі,

– наголосив він.

Брати Адемі / Фото інстаграм-сторінка ademiibrothers

Наразі брати Адемі лише починають свій шлях у професіоналах: Ісмет має 1 перемогу, а Ендріт – 2 переможні бої. Проте на аматорському рівні вони продемонстрували абсолютне домінування, завоювавши на двох 7 титулів чемпіонів Німеччини.

Нагадаємо, "Епоха братів Кличків" увійшла в історію як золота ера світового боксу. Віталій та Володимир Клички стали першими в історії братами, які одночасно володіли всіма найпрестижнішими чемпіонськими поясами у важкій категорії, при цьому жодного разу не вийшовши на ринг один проти одного через обіцянку матері.