Експерт назвав боксерів, які можуть повторити історію легендарних братів Кличків

Німецькі брати Ісмет та Ендріт Адемі можуть повторити видатний шлях Віталія та Володимира Кличків. Молоді спортсмени також здатні посприяти поверненню рідної країни на вершину світового боксу.

Про це заявив генеральний директор компанії Ringside Zone Флоріан Вінтер, який представляє інтереси братів. За його словами, у боротьбі за перспективних боксерів компанії вдалося випередити конкурентів із Великої Британії та США.

Брати Адемі – нові "брати Клички"

На думку Вінтера, у німецькому боксі не було спортсменів такого масштабу та амбіцій відтоді, як брати Клички зробили Німеччину своєю домашньою ареною та домінували у королівському дивізіоні майже 20 років.

Ісмет та Ендріт мають такий самий дух партнерства, таку саму міць і таку саму жагу до здобуття титулів чемпіонів світу. Брати Адемі – це наступний важливий етап цієї місії: дві нові суперзірки, готові наслідувати спадщину Кличків, розвивати її та рухатися далі,

– наголосив він.

Брати Адемі / Фото інстаграм-сторінка ademiibrothers

Наразі брати Адемі лише починають свій шлях у професіоналах: Ісмет має 1 перемогу, а Ендріт – 2 переможні бої. Проте на аматорському рівні вони продемонстрували абсолютне домінування, завоювавши на двох 7 титулів чемпіонів Німеччини.

Нагадаємо, "Епоха братів Кличків" увійшла в історію як золота ера світового боксу. Віталій та Володимир Клички стали першими в історії братами, які одночасно володіли всіма найпрестижнішими чемпіонськими поясами у важкій категорії, при цьому жодного разу не вийшовши на ринг один проти одного через обіцянку матері.