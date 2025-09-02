Олександр Усик говорив, що перед завершенням кар'єри проведе два бої. Після реваншу з Даніелем Дюбуа українському чемпіону залишився ще один поєдинок.

Усику пророкують бій з Джозефом Паркером, Мозесом Ітаумою та навіть трилогію з Тайсоном Ф'юрі. Майріс Брієдіс іншої думки, він вважає, що Олександр повинен покинути бокс, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

Чому Усику треба покинути бокс?

Колишній чемпіон світу заявив, що хоче, аби Олександр Усик прийняв мудре рішенння. Майріс Брієдіс вважає, що український боксер повинен завершити кар'єру без жодної поразки.

Брієдіс зазначив, що Олександр Усик досяг усього у крузервейті, хевівейті, а також на Олімпіаді. Тому абсолютний чемпіон світу повинен вже покинути ринг та відпочивати на заслуженій пенсії.

У нього є все. Він заробив багато грошей. Якщо ви запитаєте мене, то йому необхідно закінчити кар'єру по-королівськи. Дуже складно вчасно піти. Я думаю, що йому необхідно закінчити кар'єру зараз, тому що ти ніколи не знаєш, що станеться. Це бокс,

– сказав Брієдіс.

Нагадаємо, що наразі Олександр Усик не визначився з майбутнім. Однак український боксер повинен захистити титул WBO у бою проти Джозефа Паркера, аби не втратити пояс та статус абсолютного чемпіона світу.

Скільки Усик провів боїв?