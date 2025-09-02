Александр Усик говорил, что перед завершением карьеры проведет два боя. После реванша с Даниэлем Дюбуа украинскому чемпиону остался еще один поединок.

Усику пророчат бой с Джозефом Паркером, Мозесом Итаумой и даже трилогию с Тайсоном Фьюри. Майрис Бриедис другого мнения, он считает, что Александр должен покинуть бокс, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

Читайте также "Конь, который всегда бежит": экс-чемпион мира назвал победителя трилогии Усик – Фьюри

Почему Усику надо покинуть бокс?

Бывший чемпион мира заявил, что хочет, чтобы Александр Усик принял мудрое решение. Майрис Бриедис считает, что украинский боксер должен завершить карьеру без единого поражения.

Бриедис отметил, что Александр Усик достиг всего в крузервейте, хевивейте, а также на Олимпиаде. Поэтому абсолютный чемпион мира должен уже покинуть ринг и отдыхать на заслуженной пенсии.

У него есть все. Он заработал много денег. Если вы спросите меня, то ему необходимо закончить карьеру по-королевски. Очень сложно вовремя уйти. Я думаю, что ему необходимо закончить карьеру сейчас, потому что ты никогда не знаешь, что произойдет. Это бокс,

– сказал Бриедис.

Напомним, что пока Александр Усик не определился с будущим. Однако украинский боксер должен защитить титул WBO в бою против Джозефа Паркера, чтобы не потерять пояс и статус абсолютного чемпиона мира.

Сколько Усик провел боев?