Майрис Бриедис поделился мыслями относительно трилогии Усик – Фьюри. В частности, экс-чемпион мира назвал победителя возможного поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

Как завершится Усик – Фьюри?

Бывший боксер заявил, что Тайсону Фьюри будет сложно драться против Александра Усика. Поскольку, "Цыганский король" проводит слабые тренировки, которых не хватит в бою против абсолютного чемпиона мира.

Майрис Бриедис отметил, что Фьюри трудно поэтому он проводит спарринги в 5-6 раундов. Тогда как у Усика обычно тренировочные спарринги длятся в два раза дольше, чем у британского боксера, поэтому украинец победит.

В этом разница. Усик словно конь, который всегда бежит, всегда выкладывается на миллион процентов. Фьюри очень большой и талантливый. Он поет, он высокий, у него очень длинные руки. Он очень талантливый человек, но ему не нравится усердная работа. В этом вся разница,

– сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик дрался против Тайсона Фьюри в мае и декабре 2024 года. В первом бою украинский чемпион победил британского боксера раздельным решением судей, во втором – единогласная победа.

Что известно о трилогии Усик – Фьюри?