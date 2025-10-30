Промоутер Фрэнк Уоррен обратился с просьбой к Усику. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой BoxNation.

Что Уоррен сказал Усику?

Спортивный функционер хочет организовать бой между Александром Усиком и Фабио Уордли. Уоррен надеется, что украинский боксер сдержит обещание.

Без сомнения, Усик – замечательный боксер и лучший боец своего поколения. Он собрал все пояса и выполнял все требования организаций. Он заявил, что готов драться с победителем, и я надеюсь, что он сдержит слово. Это большой бой для Британии и очень важное событие,

– сказал Уоррен.

Ранее Майкл Офо в интервью The Ring высказался о будущем Уордли. Менеджер британского боксера заявил, что его подопечный хочет драться против Усика.

"Фабио доказал, почему является одним из лучших тяжеловесов мира. Но, конечно, следующий вызов – Усик", – сказал функционер.

Усик против Уордли: что известно?