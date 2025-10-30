Промоутер Фрэнк Уоррен обратился с просьбой к Усику. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой BoxNation.
Читайте также Паркер предположил, получит ли реванш против Уордли
Что Уоррен сказал Усику?
Спортивный функционер хочет организовать бой между Александром Усиком и Фабио Уордли. Уоррен надеется, что украинский боксер сдержит обещание.
Без сомнения, Усик – замечательный боксер и лучший боец своего поколения. Он собрал все пояса и выполнял все требования организаций. Он заявил, что готов драться с победителем, и я надеюсь, что он сдержит слово. Это большой бой для Британии и очень важное событие,
– сказал Уоррен.
Ранее Майкл Офо в интервью The Ring высказался о будущем Уордли. Менеджер британского боксера заявил, что его подопечный хочет драться против Усика.
"Фабио доказал, почему является одним из лучших тяжеловесов мира. Но, конечно, следующий вызов – Усик", – сказал функционер.
Усик против Уордли: что известно?
Уордли нокаутировал Джозефа Паркера в 11 раунде поединка. Британский боксер стал главным претендентом на титул WBO, которым владеет Усик.
Сергей Лапин назвал следующего соперника Усика в 2026 году. Директор команды украинца подтвердил, что боксер сразится с победителем боя Паркер – Уордли.
Дерек Чисора сделал прогноз на бой Усик – Уордли. Ветеран хевивейта считает, что британец досрочно проиграет украинскому боксеру.