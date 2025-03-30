"Рудий лев" знову знищив свого суперника: Чеботар переміг технічним нокаутом Ганошку

У рамках вечора боксу, який відбувся 29 березня у комплексі Emily Resort (Львів), відбулось чимало цікавих боїв, а головне переможних для українських боксерів. В одному із них у ринг вийшов 23–річний Василь Чеботар.

Суперником талановитого українця став Мілан Ганошка з Чехії. Цей поєдинок не тривав усі раунди, якщо порівнювати із титульним боєм іншого українського боксера Олександра Гриціва, пише 24 Канал.

Варте уваги Українець Гриців переміг суперника з Німеччини у своєму дебютному титульному бою у Львові

Переможна серія триває

Вже у восьмому раунді Василь Чеботар довів справу до перемоги. Українець переміг чеха технічним нокаутом.

"Рудий лев" продовжує свій переможний шлях, який вже складається з 18 поспіль переможних боїв, у дев'яти з них Чеботар закінчував нокаутом.

Момент оголошення переможця бою: дивіться відео

Нагадаємо, що перед цим Чеботар бився на початку грудня минулого року, коли здобув перемогу над іспанцем Аюбою Закарі. Василь провів двобій у рамках андеркарду головного бою вечора боксу Кубрат Пулєв – Махмуд Чарр, у якому за одноголосним рішенням переміг Пулєв.