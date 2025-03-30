Соперником талантливого украинца стал Милан Ганошка из Чехии. Этот поединок не длился все раунды, если сравнивать с титульным боем другого украинского боксера Александра Грицива, пишет 24 Канал.

Стоит внимания Украинец Грицив победил соперника из Германии в своем дебютном титульном бою во Львове

Победная серия продолжается

Уже в восьмом раунде Василий Чеботарь довел дело до победы. Украинец победил чеха техническим нокаутом.

"Рыжий лев" продолжает свой победный путь, который уже состоит из 18-ти подряд победных боев, в девяти из них Чеботарь заканчивал нокаутом.

Момент объявления победителя боя: смотрите видео

Напомним, что перед этим Чеботарь дрался в начале декабря прошлого года, когда одержал победу над испанцем Аюбой Закари. Василий провел поединок в рамках андеркарда главного боя вечера бокса Кубрат Пулев – Махмуд Чарр, в котором по единогласному решению победил Пулев.