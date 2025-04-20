Чемпіон світу оцінив головні козирі Усика та Дюбуа перед можливим реваншем
- Кевін Лерена вважає, що у Даніеля Дюбуа є шанс перемогти Усика у можливому реванші завдяки його впевненості та потужному удару.
- Реванш між Усиком та Дюбуа планується на 12 липня на "Вемблі", але остаточної домовленості щодо бою ще немає.
- Олександр Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді під час бою в серпні 2023 року у Вроцлаві.
- Лерена наголосив на важливості не дозволяти Усику знайти свій ритм, оскільки він здатний пристосовуватися та перемагати сильніших суперників.
Команда Олександра Усика продовжує вести перемовини із промоутером Даніеля Дюбуа, хоча The Ring вже видало інсайд щодо дати реваншу. Чемпіон світу за версією WBC у бріджервейті Кевін Лерена висловився щодо можливої другої битви.
Кевін Лерена впевнений, якщо сторони домовляться про реванш, то у Даніеля Дюбуа є величезний шанс на перемогу. За словами чемпіона світу, наразі "Динаміт" набув неймовірної впевненості у своїх силах та є небезпечним боксером із потужним ударом, якого слід поважати, пише 24 Канал із посиланням на BoxNation.
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Лерена про реванш Усик – Дюбуа
Також Лерена відзначив джеб британського боксера, яким він може вразити Усика у реванші.
Водночас Кевін у своєму інтерв'ю пригадав два переможні поєдинки Олександра проти Тайсона Ф'юрі. Чемпіон світу зауважив, чого слід уникати Дюбуа у реванші проти неперможного українця.
"Але якщо він дозволить Усику увійти в ритм — Олександр один з найвеличніших нашого часу. Він переміг Тайсона Ф’юрі. Так, перший бій, як на мене, був значно ближчим, другий теж був близьким, але він зробив усе, що потрібно. Він великий боксер", – сказав Лерена.
У першому бою він зміг завдати шкоди Тайсону, у другому – вже ні, але в нього є здатність пристосовуватись. І я думаю, якщо він знайде свій ритм – якщо ти дозволиш Олександру знайти ритм, то ніч буде дуже важкою для будь-кого. Він зробив це проти Ей Джея, зробив це проти Даніеля, зробив це проти Тайсона. Він із тих бійців, хто вміє адаптуватися до сили, бувши меншим, і знаходити свій шлях, свій ритм,
– додав південноафриканський боксер.
За інформацією The Ring, реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 12 липня на лондонському "Вемблі". Однак у команді українського боксера різко відреагували на інсайд авторитетного видання та запевнили, що фінальної домовленості щодо бою досі немає.
Довідка. Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді серпневого поєдинку 2023 року у польському місті Вроцлав.
Відзначимо, що Кевін Лерена має за своєю спиною 30 перемог (14 – нокаутом) за 3 поразок у 33 боях.