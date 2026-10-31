Чемпіони світу з України, які зникли після завершення кар'єри: де вони зараз

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Деякі з них вирішили відійти від публічності, а інші – повністю змінити своє життя та професію. Як склалася їхня доля після боксу, розповість 24 Канал.

Сергій Дзінзірук

Він був одним із найтехнічніших боксерів свого часу. Він виступав у першій середній вазі та шість років володів титулом чемпіона світу за версією WBO – з 2005 до 2011 року. За цей період українець успішно захистив пояс шість разів. Після поразки від Браяна Вери у 2013 році він вирішив завершити професійну кар'єру та відійти від боксерського світу.

На відміну від багатьох колишніх спортсменів, Дзінзірук не став тренером чи промоутером. Він майже не з'являється на публіці, не дає інтерв'ю та не веде відкритих сторінок у соцмережах. Про його життя знову заговорили після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли стало відомо, що боксер приєднався до лав територіальної оборони.

Сергій Дзінзірук / Фото з сайту sportbusiness.media

Володимир Сидоренко

Бронзовий медаліст Олімпіади-2000 у Сіднеї згодом завоював пояс WBA у найлегшій вазі. Він утримував його з 2005 до 2008 року та шість разів успішно захистив. Також Сидоренко став третім українцем, який здобув титул чемпіона світу серед професіоналів після братів Кличків.

Згодом він фактично зник із медійного простору: майже не відвідує спортивних заходів і не з'являється в інформаційному полі. Нині колишній чемпіон веде непублічний спосіб життя та практично не контактує із журналістами.

12 червня 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення Сидоренка державної стипендії. Офіційних пояснень цього рішення в документі немає. Водночас українські ЗМІ повідомляли, що під час повномасштабної війни колишній спортсмен проживає в окупованому Криму, зокрема в Севастополі.

Володимир Сидоренко / Фото з сайту isport.ua

В'ячеслав Глазков

Луганський боксер здобув срібло чемпіонату світу та бронзу Олімпіади-2008, а на професійному рингу тривалий час залишався непереможеним.

У 2016 році Глазков отримав можливість поборотися за титул чемпіона світу IBF у важкій вазі. Його суперником став Чарльз Мартін. Однак поєдинок завершився невдало: у третьому раунді українець зазнав серйозної травми коліна та не зміг продовжити бій. Після цього він більше не повертався на ринг.

Згодом стало відомо, що Глазков переїхав до США та змінив професію. Колишній боксер пройшов навчання на водія вантажівки й почав працювати далекобійником.

В'ячеслав Глазков / Фото 24boxing

Олександр Спірко

Спірко свого часу вважався одним із найперспективніших українських боксерів. Він здобув молодіжні чемпіонські титули за версіями WBC, WBO та IBF, а також очолював рейтинг WBO. Спортсмен був близьким до бою за повноцінний чемпіонський пояс, але у 2015 році несподівано припинив виступи.

Олександр Спірко / Фото з сайту xsport

Протягом наступних шести років про Спірка майже нічого не було відомо. Як з'ясувалося пізніше, він свідомо відійшов від боксу, щоб більше часу приділяти родині та вихованню сина. Згодом Олександр ненадовго повернувся на професійний ринг, однак повноцінного відновлення кар'єри не відбулося.