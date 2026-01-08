"Такі люди народжуються дуже рідко": український боксер заступився за Усика перед Вайлдером

Деонтей Вайлдер заявив, що Олександр Усик не є найвидатнішим боксером в історії. Непереможний українець не став реагували на слова свого ймовірного суперника.

Натомість за Олександра Усика заступився інший український боксер Федір Черкашин. Він відреагував на заяву Деонтея Вайлдера, передає 24 Канал із посиланням на NV.

До теми "Такі бої рухають бокс вперед": у команді Усика висловились про бій з Вайлдером

Як Черкашин відреагував на заяву Вайлдера у сторону Усика?

На його думку, Вайлдер просто тролить Усика. За словами Черкашина, Усик є живою легендою та й взагалі такі люди, як Олександр народжуються дуже рідко.

Я думаю, що Вайлдер просто тролить. Реально. Якщо подивитися на всю історію боїв Усика – це ж просто неймовірний боксер. Це жива легенда. Ми живемо в один час із легендою, ви собі уявляєте? Такі люди народжуються дуже рідко,

– заявив Черкашин.

Також український боксер не приховує свого бажання, аби Усик закінчив кар'єру із нулем у графі поразки.

Натомість Черкашин закликав ігнорувати слова Деонтея, який просто розкидається гучними заявами, які не підкріплені реальними діями.

Що Вайлдер сказав про Усика?

Американський боксер у коментарі Cigar Talk розповідав, що не вважає Усика найкращим боксером усіх часів. Вайлдер впевнений, що статус найвидатнішого бійця в історії приписують йому люди, які фанатіють від українця.

"Я не думаю, що він найвидатніший боєць всіх часів. Чому так говорять? Вони, мабуть, його фанати, вони мають так говорити. Це його люди. Так говорять, напевно, багато хто з України, крім них дуже мало хто це говорить. Але багато людей не розбираються у боксі", – сказав Деонтей.

Що відомо про ймовірний бій Усик – Вайлдер?