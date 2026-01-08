"Такие люди рождаются очень редко": украинский боксер вступился за Усика перед Уайлдером

Деонтей Уайлдер заявил, что Александр Усик не является самым выдающимся боксером в истории. Непобедимый украинец не стал реагировали на слова своего вероятного соперника.

Зато за Александра Усика вступился другой украинский боксер Федор Черкашин. Он отреагировал на заявление Деонтея Уайлдера, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

К теме "Такие бои двигают бокс вперед": в команде Усика высказались о бое с Уайлдером

Как Черкашин отреагировал на заявление Уайлдера в сторону Усика?

По его мнению, Уайлдер просто троллит Усика. По словам Черкашина, Усик является живой легендой и вообще такие люди, как Александр рождаются очень редко.

Я думаю, что Уайлдер просто троллит. Реально. Если посмотреть на всю историю боев Усика – это же просто невероятный боксер. Это живая легенда. Мы живем в одно время с легендой, вы себе представляете? Такие люди рождаются очень редко,

– заявил Черкашин.

Также украинский боксер не скрывает своего желания, чтобы Усик закончил карьеру с нулем в графе поражения.

Зато Черкашин призвал игнорировать слова Деонтея, который просто разбрасывается громкими заявлениями, которые не подкреплены реальными действиями.

Что Уайлдер сказал об Усике?

Американский боксер в комментарии Cigar Talk рассказывал, что не считает Усика лучшим боксером всех времен. Уайлдер уверен, что статус величайшего бойца в истории приписывают ему люди, которые фанатеют от украинца.

"Я не думаю, что он величайший боец всех времен. Почему так говорят? Они, видимо, его фанаты, они должны так говорить. Это его люди. Так говорят, наверное, многие из Украины, кроме них очень мало кто это говорит. Но многие люди не разбираются в боксе", – сказал Деонтей.

