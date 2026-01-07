Многие уже оставляют свои прогнозы относительно противостояния Усик – Уайлдер. Среди них даже легендарный бывший чемпион Леннокс Льюис, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News Online.

Какой прогноз на бой Усик – Уайлдер сделал Льюис?

Культовая фигура в мире бокса уверен, что Усик слишком большой боксер, чтобы проиграть "Бронзовому бомбардировщику". Льюис вообще считает. что бой против Деонтея станет для Александра "легкой прогулкой", в которой он без проблем одержит победу.

Я думаю, Усик слишком большой боксер, чтобы проиграть этот поединок. Считаю, что это будет легкий бой для Усика. Все хотят увидеть этот бой, но Усик выиграет без вопросов,

– ответил Льюис.

Отметим, что Леннокс высказал свое мнение относительно вероятной битвы Усика против Итаумы. Льюис предостерег Мозеса от такого противостояния.

Когда может состояться поединок Усика против Уайлдера?

Сам Деонтей в комментарии Remember K.I.S.S. by Heather Gabrielle рассказал, что планирует подраться с Усиком в середине 2026 года, а не в начале, как сообщается в прессе.

"В первой половине года мы готовим кое-что важное. И планирую драться за чемпионство в супертяжелом весе против Александра Усика в середине этого года за все титулы. Дай Бог. Знаете, я с нетерпением жду и не могу дождаться. Я так взволнован", – заявил Уайлдер.

Напомним, что Эгис Климас, менеджер украинца, в комментарии The National рассказывал, что стороны рассматривают сразу несколько вариантов для данного противостояния. Бой Усик – Уайлдер может состояться в конце апреля или начале мая 2026-го. А вот среди вероятных мест проведения рассматривают Лас-Вегас или Лос-Анджелес.

Также ранее в прессе поговаривали о феврале – марте 2026 года в Саудовской Аравии или Великобритании.

Что известно о вероятном бое Усик – Уайлдер?

Сергей Лапин, директор команды Усика, вообще заявил, что впервые идея с боем против Уайлдера возникла у них еще в 2020 году. Но тогда противостояние не удалось организовать по определенным причинам.

Украинский чемпион довольно сдержанно высказался относительно вероятной победы над Деонтеем. Усик заявил, что не исключает варианта нокаутировать звездного американца. Также же мнения, но в свою сторону придерживаются сам Уайлдер. Деонтей слепо верит в свою победу нокаутом над Александром.

Интересно, что бывший промоутер украинца Александр Красюк не в восторге от идеи такого боя Усик – Уайлдер.

Потеряет ли Усик пояса из-за битвы против Уайлдера?

Лапин в интервью World Boxing News откровенно рассказал о судьбе чемпионских титулов украинца. По его словам, Усику не придется отказываться от поясов ради поединка против Уайлдера.

Ранее сообщалось, что Усик попросил добровольную защиту пояса WBC как раз в бою против Деонтея. На что в боксерской организации дали "добро". Это тоже подтвердил представитель Усика.

"Да, это именно те решения, которых мы ожидали. Они сохраняют спортивный принцип и позволяют двигаться вперед без ненужных уступок", – заявлял Лапин.

Напомним, что в 2025-м Усик сознательно отказался от титула по версии WBO, потеряв при этом статус абсолютного чемпиона в хевивейте. Украинец таким своим решением сделал из Фабио Уордли нового чемпиона мира, избежав очного поединка с этим непобедимым британцем.

После чего заявил о желании подраться с Уайлдером, но украинский боксер Александр Грицив не исключил проведения боя Усик – Уордли в будущем. Ведь, по его мнению, Александр захочет в третий раз стать абсолютным чемпионом мира в королевском весе, но для организации такого противостояния нужно, чтобы Фабио удержал чемпионский пояс.