Многие уже оставляют свои прогнозы относительно противостояния Усик – Уайлдер. Среди них даже легендарный бывший чемпион Леннокс Льюис, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News Online.

Какой прогноз на бой Усик – Уайлдер сделал Льюис?

Культовая фигура в мире бокса уверен, что Усик слишком большой боксер, чтобы проиграть "Бронзовому бомбардировщику". Льюис вообще считает. что бой против Деонтея станет для Александра "легкой прогулкой", в которой он без проблем одержит победу.

Я думаю, Усик слишком большой боксер, чтобы проиграть этот поединок. Считаю, что это будет легкий бой для Усика. Все хотят увидеть этот бой, но Усик выиграет без вопросов,
– ответил Льюис.

Отметим, что Леннокс высказал свое мнение относительно вероятной битвы Усика против Итаумы. Льюис предостерег Мозеса от такого противостояния.

Когда может состояться поединок Усика против Уайлдера?

Сам Деонтей в комментарии Remember K.I.S.S. by Heather Gabrielle рассказал, что планирует подраться с Усиком в середине 2026 года, а не в начале, как сообщается в прессе.

"В первой половине года мы готовим кое-что важное. И планирую драться за чемпионство в супертяжелом весе против Александра Усика в середине этого года за все титулы. Дай Бог. Знаете, я с нетерпением жду и не могу дождаться. Я так взволнован", – заявил Уайлдер.

Напомним, что Эгис Климас, менеджер украинца, в комментарии The National рассказывал, что стороны рассматривают сразу несколько вариантов для данного противостояния. Бой Усик – Уайлдер может состояться в конце апреля или начале мая 2026-го. А вот среди вероятных мест проведения рассматривают Лас-Вегас или Лос-Анджелес.

Также ранее в прессе поговаривали о феврале – марте 2026 года в Саудовской Аравии или Великобритании.

Что известно о вероятном бое Усик – Уайлдер?

  • Сергей Лапин, директор команды Усика, вообще заявил, что впервые идея с боем против Уайлдера возникла у них еще в 2020 году. Но тогда противостояние не удалось организовать по определенным причинам.

  • Украинский чемпион довольно сдержанно высказался относительно вероятной победы над Деонтеем. Усик заявил, что не исключает варианта нокаутировать звездного американца. Также же мнения, но в свою сторону придерживаются сам Уайлдер. Деонтей слепо верит в свою победу нокаутом над Александром.

  • Интересно, что бывший промоутер украинца Александр Красюк не в восторге от идеи такого боя Усик – Уайлдер.

Потеряет ли Усик пояса из-за битвы против Уайлдера?

Лапин в интервью World Boxing News откровенно рассказал о судьбе чемпионских титулов украинца. По его словам, Усику не придется отказываться от поясов ради поединка против Уайлдера.

Ранее сообщалось, что Усик попросил добровольную защиту пояса WBC как раз в бою против Деонтея. На что в боксерской организации дали "добро". Это тоже подтвердил представитель Усика.

"Да, это именно те решения, которых мы ожидали. Они сохраняют спортивный принцип и позволяют двигаться вперед без ненужных уступок", – заявлял Лапин.

Напомним, что в 2025-м Усик сознательно отказался от титула по версии WBO, потеряв при этом статус абсолютного чемпиона в хевивейте. Украинец таким своим решением сделал из Фабио Уордли нового чемпиона мира, избежав очного поединка с этим непобедимым британцем.

После чего заявил о желании подраться с Уайлдером, но украинский боксер Александр Грицив не исключил проведения боя Усик – Уордли в будущем. Ведь, по его мнению, Александр захочет в третий раз стать абсолютным чемпионом мира в королевском весе, но для организации такого противостояния нужно, чтобы Фабио удержал чемпионский пояс.