"Не може ні говорити, ні стояти": зірку боксу жорстко побили
- Бій між Дереком Чісорою та Деонтеєм Вайлдером у Лондоні тривав 12 раундів, і Вайлдер переміг роздільним рішенням суддів.
- Чісора стверджує, що зламав Вайлдеру ребро та руку, внаслідок чого Вайлдер не може говорити чи стояти.
У ніч на 5 квітня у Лондоні відбувся бій зіркових ветеранів боксу – Дерека Чісори та Деонтея Вайлдера. Надважковаговики влаштували криваву бійку на рингу, однак жоден не досяг дострокової перемоги.
Бій між Чісорою і Вайлдером пройшов дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких американець здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Після бою у коментарі Fight Hub TV 42-річний британець розповів, яких ушкоджень завдав супернику.
У якому стані Вайлдер?
Чісора стверджує, що нібито зламав Вайлдеру ребро та руку.
Я люблю Деонтея, але я знаю, що зламав йому дві речі – руку і ребро, бо зараз він не може ні говорити, ні стояти,
– заявив він.
Утім, британець підкреслив, що його суперник має сильний удар.
Що сказав Вайлдер?
Після бою Деонтей у коментарі DAZN заявив, що не хотів добивати суперника, коли бачив, що той втрачає сили. Свій вчинок американець пояснив тим, що в Чісори є діти, заради яких він живе.
"Сьогодні я подбав про Дерека, я не хотів діяти надто жорстко проти нього, бо, як я вже сказав, я бачив його скроню, як на голові почали виступати вени, і я хочу, щоб він жив заради своїх дітей", – заявив Вайлдер.
Що далі для боксерів?
Для обох ветеранів боксу це був ювілейний 50-й бій на професійному рингу. Протягом тривалої кар'єри Чісора кілька разів бився за титул чемпіона світу, але так і не зміг приміряти на себе пояси. Свого часу Дерек програв Віталію Кличку та Олександру Усику. Тепер у його планах завершення кар'єри.
Щодо Вайлдера, то американця "списали з рахунків" після двох поразок Тайсону Ф'юрі. Однак колишній чемпіон світу за версією WBC не полишає надій повернути собі минулу славу. Він уже кинув виклик Ентоні Джошуа, а також не проти зустрітися з Мозесом Ітаумою або Усиком.