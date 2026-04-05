"Не може ні говорити, ні стояти": зірку боксу жорстко побили

У ніч на 5 квітня у Лондоні відбувся бій зіркових ветеранів боксу – Дерека Чісори та Деонтея Вайлдера. Надважковаговики влаштували криваву бійку на рингу, однак жоден не досяг дострокової перемоги.

Бій між Чісорою і Вайлдером пройшов дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких американець здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Після бою у коментарі Fight Hub TV 42-річний британець розповів, яких ушкоджень завдав супернику.

У якому стані Вайлдер?

Чісора стверджує, що нібито зламав Вайлдеру ребро та руку.

Я люблю Деонтея, але я знаю, що зламав йому дві речі – руку і ребро, бо зараз він не може ні говорити, ні стояти,

– заявив він.

Утім, британець підкреслив, що його суперник має сильний удар.

Що сказав Вайлдер?

Після бою Деонтей у коментарі DAZN заявив, що не хотів добивати суперника, коли бачив, що той втрачає сили. Свій вчинок американець пояснив тим, що в Чісори є діти, заради яких він живе.

"Сьогодні я подбав про Дерека, я не хотів діяти надто жорстко проти нього, бо, як я вже сказав, я бачив його скроню, як на голові почали виступати вени, і я хочу, щоб він жив заради своїх дітей", – заявив Вайлдер.

