Колишній спаринг-партнер Усика назвав причину, чому Дюбуа переможе українця

У липні 2025 року відбудеться пекельна битва між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Чимало експертів та причетних до боксу намагаються спрогнозувати переможця реваншу.

Девід Аллен висловився стосовно реваншу Усик – Дюбуа. Колишній спаринг-партнер українського чемпіона назвав переможця поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Аллен пояснив, чому Усик програє Дюбуа

Британський боксер вважає, що Даніель Дюбуа зможе завдати Олександру Усику першої поразки у кар'єрі. Аллен підкреслив, що вік українського чемпіона може відіграти важливу роль у реванші.

Девід Аллен заявив, що Даніель Дюбуа постійно прогресує як боксер. Тому настав час для перемоги "Динаміта".

Знаєте, я схиляюся до перемоги Дюбуа. Я просто думаю, що все залежить від часу. Усику майже 40. Фізично він не суперважковаговик. Хоч він все ще міг би виступати у суперважкій вазі. Даніель Дюбуа постійно вдосконалюється, і я думаю, що зараз саме час для Даніеля перемогти Усика,

– сказав Аллен.

Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року. Місце проведення довгоочікуваного реваншу стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Леннокс Льїюс висловився про реванш Усик – Дюбуа. Легенда боксу назвав слабке місце українського чемпіона, куди має тиснути "Динаміт".