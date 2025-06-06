Дэвид Аллен высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший спарринг-партнер украинского чемпиона назвал победителя поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Аллен объяснил, почему Усик проиграет Дюбуа

Британский боксер считает, что Даниэль Дюбуа сможет нанести Александру Усику первое поражение в карьере. Аллен подчеркнул, что возраст украинского чемпиона может сыграть важную роль в реванше.

Дэвид Аллен заявил, что Даниэль Дюбуа постоянно прогрессирует как боксер. Поэтому настало время для победы "Динамита".

Знаете, я склоняюсь к победе Дюбуа. Я просто думаю, что все зависит от времени. Усику почти 40. Физически он не супертяжеловес. Хотя он все еще мог бы выступать в супертяжелом весе. Даниэль Дюбуа постоянно совершенствуется, и я думаю, что сейчас самое время для Даниэля победить Усика,

– сказал Аллен.

Напомним, что Александр Усик будет драться против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года. Место проведения долгожданного реванша стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Леннокс Льиюс высказался о реванше Усик – Дюбуа. Легенда бокса назвал слабое место украинского чемпиона, куда должен давить "Динамит".