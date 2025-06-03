Джонни Нельсон поделился мыслями о реванше Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира спрогнозировал победителя мегафайта года, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Кто победит в реванше Усик – Дюбуа

Джонни Нельсон считает, что Александр Усик снова победит Даниэля Дюбуа. Более того украинский чемпион нокаутирует британского боксера.

Экс-чемпион мира отметил, что Усик в каждом бою демонстрирует свой класс. Поединок против Дюбуа не станет исключением.

Он может сделать это снова. Когда он боксировал с кем-то однажды и побил его, то второй раз будет легче. Это факты, а не просто разговоры. Если руководствоваться фактами, видимо, это снова произойдет с Даниэлем Дюбуа. Думаю, он (Усик – 24 канал) его нокаутирует,

– сказал Нельсон.

Напомним, что Александр Усик в 2023 году дрался против Даниэля Дюбуа. Тогда Король хевивейта одолел "Динамита" техническим нокаутом в девятом раунде.

К слову. Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года. Главное событие года в мире бокса состоится на легендарном "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Тайсон Фьюри поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа, вызывающе высказавшись в отношении обоих боксеров.