Битва состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Тайсон Фьюри высказался относительно реванша Усик – Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Фьюри вспомнил первый бой

"Цыганский король" отметил, что Даниэль Дюбуа проиграл в первом поединке, из-за того, что он сдался. По словам Фьюри, если ты сдался однажды ты будешь делать это постоянно. Эксбоксер считает, что в реванше это может сыграть важную роль.

Тайсон не оставил без внимания Александра Усика. Бывший чемпион мира вспомнил скандальный удар Дюбуа ниже пояса, после которого Король хевивейта оказался на канвасе.

Усик тоже сдался после удара в корпус и пять минут катался по полу, как маленький трус, а Дюбуа тогда сдался после джеба Усика. Это все факты,

– сказал Фьюри.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году. Тогда украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Даниэль Дюбуа снова пообещал победить Александра Усика во втором поединке.