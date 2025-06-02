Битва відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Тайсон Ф'юрі висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також "Має настати момент": відомий тренер зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Ф'юрі пригадав перший бій

"Циганський король" наголосив, що Даніель Дюбуа програв у першому поєдинку, через те, що він здався. Зі слів Ф'юрі, якщо ти здався одного разу ти робитимеш це постійно. Ексбоксер вважає, що у реванші це може відіграти важливу роль.

Тайсон не залишив без уваги Олександра Усика. Колишній чемпіон світу пригадав скандальний удар Дюбуа нижче пояса, після якого Король хевівейту опинився на канвасі.

Усик теж здався після удару в корпус і п'ять хвилин катався по підлозі, як маленький боягуз, а Дюбуа тоді здався після джебу Усика. Це все факти,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році. Тоді український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Даніель Дюбуа знову пообіцяв перемогти Олександра Усика у другому поєдинку.