Даніель Дюбуа продовжує виступати з гучними промовами. "Динаміт" вкотре заявив, що переможе українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Дюбуа не сумнівається у перемозі

Британський боксер наголосив, що він зробив висновки з минулого поєдинку, який відбувся у 2023 році. "Динаміт" підкреслив, що він тяжко працює на тренуваннях та досягнув великого прогресу.

Даніель Дюбуа заявив, що він тренується, аби "витягнути з себе звіра". Британець впевнений у своїй перемозі над Олександром Усиком.

Я просто працюю, важко працюю. Тренуюсь, як пес. Цього разу я виграю – ось і вся різниця. Я все пропрацював у тренувальному таборі і готовий до найвеличнішої перемоги в боксі. Я багато чому навчився з першого бою з Усиком, і зараз я вже зовсім інший боксер,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що Олександр Усик вже перемагав Даніеля Дюбуа. У тому поєдинку у польському Вроцлаві Король хевівейту здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді бою.

Раніше Ксав'є Міллер назвав останній бій Олександра Усика у кар'єрі. Тренер гадає, що український чемпіон вчасно завершить боксерську кар'єру.