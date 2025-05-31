Джеймі Мур поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Британський тренер спробував спрогнозувати переможця поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Прогноз від Мура

Джеймі Мур виділив прогрес британського боксера. Спеціаліст наголосив, що минулі поразки зробили Даніеля Дюбуа тільки сильнішого, тому зараз він на підйомі.

Мур наголосив, що Даніель Дюбуа може створити сенсацію. На його думку, британцю під силу здолати Олександра Усика в очному протистоянні.

Такий упевнений у собі боєць з його ударною міццю і здібностями – це небезпечний суперник. Не думаю, що варто ставити проти Усика, але й не здивуюся, якщо Дюбуа створить сенсацію,

– сказав Мур.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі". Затверджена дата поєдинку 19 липня 2025 року.

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