Джейми Мур поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Британский тренер попытался спрогнозировать победителя поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Прогноз от Мура

Джейми Мур выделил прогресс британского боксера. Специалист отметил, что прошлые поражения сделали Даниэля Дюбуа только сильнее, поэтому сейчас он на подъеме.

Мур отметил, что Даниэль Дюбуа может сотворить сенсацию. По его мнению, британцу под силу одолеть Александра Усика в очном противостоянии.

Такой уверенный в себе боец с его ударной мощью и способностями – это опасный соперник. Не думаю, что стоит ставить против Усика, но и не удивлюсь, если Дюбуа создаст сенсацию,

– сказал Мур.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли". Утверждена дата поединка 19 июля 2025 года.

Раннее украинский боксер Богдан Миронец высказался о карьере Усика, сравнив ее с видеоигрой.