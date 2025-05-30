В своем интервью для издания "Чемпион" Богдан Миронец сравнил боксерский путь Александра Усика с прохождением видеоигры. Украинский боксер отметил успехи Усика в любителях и теперь в профессионалах, передает 24 Канал.

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Миронец оценил выступления Усика

31-летний боксер вспомнил победы Усика над британскими соперниками.

Александр прошел бокс, как видеоигру, причем в режиме экстра-хард. Прошел весь любительский бокс – выиграл все, что можно. Теперь выиграл все, что мог в профессионалах. В бою с Дюбуа посмотрим, трудно ли ему находить мотивацию прямо сейчас. Но судя по его интервью, думаю, он еще способен нас приятно удивить. Всех лучших британцев побил по два раза. Теперь настала очередь Дюбуа,

– сказал Миронец.

Речь шла о победах Усика над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Отметим, что Александр нанес дебютные поражения в карьере "Цыганского короля", после которых британец в очередной раз ушел на пенсию.

К слову. Богдан Миронец провел на профи-ринге 11 боев, в которых одержал 10 побед 5 – нокаутом) и потерпел одно поражение. Уже 28 июня Миронец подерется в Германии с местным боксером Гранитом Шала. На кону боя будет стоять титул континентального чемпиона WBA.

Напомним, что за спиной Усика 23 победных боя в профессионалах (14 – нокаутом). Уже 19 июля 2025 года Александр проведет реванш против Даниэля Дюбуа, который состоится на лондонском стадионе "Уэмбли". В первом поединке Усик победил "Динамита" техническим нокаутом в 9-м раунде во Вроцлаве (Польша).