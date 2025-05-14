Украинский супертяжеловес встретится в ринге с Гранитом Шалой. На кону поединка титул WBA Continental в хевивейте, сообщает 24 канал со ссылкой на АК Promotion.

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Когда будет драться Миронец

Богдан Миронец сразится против Гранита Шалы 28 июня 2025 года. Поединок за титул WBA Continental состоится в рамках грандиозного вечера бокса в немецком Унтершляйсхайме.

Соперник Миронца в апреле 2024 года дрался с другим украинским боксером. Тогда немец уступил Александру Захожему в бою за титул EBU.

Анонс боя Миронец – Шала / Фото AK Promotion

Напомним, что Богдан Миронец дрался в последний раз в декабре 2024 года. В том бою украинский супертяжеловес победил Хосе Лардуэта и завоевал титул WBC Franchophone.

В 2023 году Миронец сенсационно победил Нейтена Гормана. Британский боксер является двоюродным братом Тайсона Фьюри.