Український супертяж зустрінеться у рингу з Гранітом Шалою. На кону поєдинку титул WBA Continental у хевівейті, повідомляє 24 канал із посиланням на АК Promotion.

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Коли битиметься Миронець

Богдан Миронець битиметься проти Граніта Шали 28 червня 2025 року. Поєдинок за титул WBA Continental відбудеться в межах грандіозного вечора боксу у німецькому Унтершляйсгаймі.

Суперник Миронця у квітні 2024 року бився з іншим українським боксером. Тоді німець поступився Олександру Захожому у бою за титул EBU.

Анонс бою Миронець – Шала / Фото AK Promotion

Нагадаємо, що Богдан Миронець бився востаннє у грудні 2024 року. У тому бою український супертяж переміг Хосе Лардуета та завоював титул WBC Franchophone.

У 2023 році Миронець сенсаційно переміг Нейтена Гормана. Британський боксер є двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі.