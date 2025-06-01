Своим мнением относительно реванша Усик – Дюбуа поделился Абель Санчес. Известный тренер из США оценил шансы британского боксера на победу в бою против украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Что сказал Санчес

Абель Санчес отметил, что Александр Усик пока непобедимый, но у каждого боксера в карьере всегда происходит спад. По его мнению, Даниэль Дюбуа сможет удивить украинца, если будет более настойчивым.

Поэтому не стоит ставить против Дюбуа в реванше с Усиком. Хотя и Александр имеет хорошие шансы победить своего британского визави.

Должен наступить тот момент, когда достойный и уверенный в себе боец выходит против Усика и наносит ему то поражение, которое все пытаются ему нанести. Этот момент неизбежно наступит в карьере Усика, когда с возрастом откроется возможность для кого-то настойчивого его победить,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата поединка – 19 июля 2025 года.

Ранее Фрэнк Уоррен оценил шансы Мозеса Итаумы одолеть Александра Усика в очном противостоянии.