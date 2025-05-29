Фрэнк Уоррен высказался относительно Мозеса Итаумы. В частности, промоутер спрогнозировал результат гипотетического боя между своим подопечным и Александром Усиком, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Сможет ли Итаума побить Усика

Спортивный функционер считает Мозеса Итауму будущей звездой хевивейта. Уоррен не сомневается, что 20-летний британский боксер победит украинского чемпиона.

Однако Фрэнк Уоренн отметил, что поединок может состояться в будущем. Сейчас, по словам промоутера, Мозесу рано драться против Александра Усика.

Итауме только 20 лет. Куда спешить? Или я думаю, что он побьет Усика? Да, это 100%. Но не сейчас, этот бой сейчас не пройдет, ни в коем случае,

– сказал Уоррен.

Напомним, что Мозес Итаума недавно дрался против опытного Майка Балогана. 20-летний британский боксер уничтожил американского визави, отправив его в нокаут во втором раунде поединка.

Александр Усик сейчас готовится к реваншу с Даниэлем Дюбуа. Адская битва звезд супертяжелого веса состоится 19 июля 2025 года на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.