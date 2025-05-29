Френк Воррен висловився стосовно Мозеса Ітауми. Зокрема, промоутер спрогнозував результат гіпотетичного бою між своїм підопічним та Олександром Усиком, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

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Чи зможе Ітаума побити Усика

Спортивний функціонер вважає Мозеса Ітауму майбутньою зіркою хевівейту. Воррен не має сумнівів, що 20-річний британський боксер переможе українського чемпіона.

Проте Френк Воренн наголосив, що поєдинок може відбутись у майбутньому. Наразі, зі слів промоутера, Мозесу рано битись проти Олександра Усика.

Ітаумі лише 20 років. Куди поспішати? Чи я думаю, що він поб'є Усика? Так, це 100%. Але не зараз, цей бій зараз не пройде, у жодному разі,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Мозес Ітаума нещодавно бився проти досвідченого Майка Балогана. 20-річний британський боксер знищив американського візаві, відправивши його у нокаут у другому раунді поєдинку.

Олександр Усик наразі готується до реваншу із Даніелем Дюбуа. Пекельна битва зірок надважкої ваги відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.