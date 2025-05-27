Ітаума переміг ефектним нокаутом суперника, який старший за нього на 21 рік. Тепер на юного та талановитого британського боксера чекає новий виклик у його кар'єрі, повідомляє 24 канал.

Читайте також Промоутер назвав ім'я потенційного суперника для "нового Майка Тайсона"

За якої умови Мозес битиметься з Баколе

Френк Воррен поділився думками щодо можливого бою між Мозесом Ітаумою та Мартіном Баколе. Промоутер не розуміє, чому ім'я конголезького боксера часто випливає у бійцівській спільноті, адже він провалив два минулі поєдинки.

Спортивний функціонер назвав умову, за якої Мозес Ітаума буде битись проти Мартіна Баколе. Воррен заявив, що конголезький боксер має заслужити бій із його підопічним.

Нехай він отримає свій "грандіозний бій", виграє його – тоді й подивимось, чи варто йому давати шанс. Але на сьогодні – ні один з останніх боїв не виправдовує його претензій на поєдинок з Мозесом чи будь-ким іншим із топів,

– сказав Воррен для BoxNation.

Нагадаємо, що Мартін Баколе востаннє бився 4 травня 2025 року. Конголезький супертяж розписав мирову нічию з нігерійським боксером Ефе Аджагбою.