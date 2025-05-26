Френк Воррен поділився думками щодо наступного бою Ітауми. Промоутер вважає, що "Новий Майк Тайсон" може зустрітись з ще одним досвідченим боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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З ким може побитись Ітаума

Промоутер заявив, що наступним суперником Мозеса Ітауми може стати Отто Валлін. На його думку, шведський боксер довів свою міцність і витривалість, а також заслужив повагу у бійцівській спільноті.

Він дав чудовий бій Дереку Чісорі, і для Мозеса, який хоче набратися досвіду, це, мабуть, буде чудовим викликом. Джермейн Франклін – ще один бій, який мені подобається. До кінця року ми плануємо значно підвищити планку,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Отто Валлін востаннє бився у лютому цього року. Шведський боксер програв Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів у конкурентному поєдинку.

Раніше Мозес Ітаума поділився планами на майбутнє після видовищного бою проти Майка Балогуна.